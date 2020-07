EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist wegen ihrer Mitwirkung an einem Wahlwerbevideo in Kroatien in die Kritik geraten.

Zusammen mit konservativen Politikern aus verschiedenen EU-Staaten unterstützt sie darin die Wahl der HDZ von Ministerpräsident Plenkovic, obwohl sie gemäß dem Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder zur Neutralität gehalten ist. Die HDZ gehört ebenso wie von der Leyens CDU der Europäischen Volkspartei (EVP) an und wurde bei der Parlamentswahl stärkste Kraft.



Der Sprecher der EU-Kommission, Mamer, erklärte auf Twitter, es habe sich um einen persönlichen Beitrag von der Leyens gehandelt. Bedauerlicherweise sei dies "in der finalen Version des Videos nicht klargestellt" worden. Tatsächlich wird von der Leyen darin explizit als "Präsidentin der Europäischen Kommission" vorgestellt.



Vor allem in den Sozialen Medien gab es Kritik. Der deutsche EU-Abgeordnete Sonneborn (Die PARTEI) spottete per Tweet: "Wer eine Kommissionspräsidentin hat, die unzulässig mit einer Empfehlung (für die korrupte Regierungspartei HDZ) in nationale Wahlen mit knappem Ausgang eingreift, braucht sich vor Russland und China eigentlich nicht zu fürchten."