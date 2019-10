Das Unterhaus in London hat für eine vorgezogene Neuwahl in Großbritannien gestimmt. 438 Abgeordnete sprachen sich für das Neuwahlgesetz der Regierung von Premierminister Johnson aus. 20 stimmten dagegen. Die Neuwahl des britischen Parlaments soll am 12. Dezember stattfinden.

Die Fraktion der konservativen Partei von Premierminister Johnson hatte vor der Abstimmung 10 von 21 im September ausgeschlossenen Mitgliedern wieder aufgenommen. Diese hatten damals in einer Unterhausdebatte mit der Opposition gestimmt.



Auch die Opposition unterstützte das Gesetz. Labour-Chef Corbyn sagte, die Bedingung, dass es nicht zu einem ungeregelten Brexit kommen dürfe, sei mit der Verschiebung der Frist für den Austritt Großbritanniens aus der EU bis zum 31. Januar erfüllt worden. Mehrere Oppositionsparteien hatten gefordert, dass auch 16- und 17-Jährige sowie in Großbritannien lebende EU-Bürger an der Wahl teilnehmen sollen. Die entsprechenden Anträge wurden allerdings nicht zur Debatte zugelassen.