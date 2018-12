Monate lang hatten vorgezogene Neuwahlen hier in der Luft gelegen: Die Streitigkeiten unter den Juniorpartnern innerhalb der Koalition des Premiers, eine einzige Stimme Mehrheit der Regierung im Parlament, nachdem der Verteidigungsminister samt seiner Liste von Bord gegangen war – Gründe, neu wählen zu lassen, gab es viele. Doch gerade, als auch die allerletzten Kommentatoren und Beobachter hier ins Glied zurückgetreten waren und auf die Wahlen zum regulären Termin im nächsten Herbst wetteten – überraschte Benjamin Netanjahu und zog die Wahlen vor.

Die Bilanz kann sich sehen lassen

Um sich ein neues Mandat zu holen für die Fortsetzung seiner erfolgreichen Regierungsarbeit, schob er als Begründung nach, schnurstracks in den Wahlkampf-Modus wechselnd. Die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen: Tiefststände bei der Arbeitslosigkeit, eine hoch innovative Wirtschaft mit Wachstumsraten, die Europa neidisch werden lassen, in den letzten Jahren sogar sich schließende soziale Gräben – doch wäre das zum vorgesehenen Wahltermin im Herbst nicht noch genauso gewesen? Warum also jetzt?

Weil Netanjahu nicht anders konnte, sagen die ihm wohlgesinnten. Wegen des vom Obersten Gericht Israels mit Termin Mitte Januar verlangtem Gesetz, das endlich den Wehrdienst von streng religiösen jüdischen Wehrpflichtigen regeln soll; denn daran wäre die Regierungskoalition unweigerlich zerbrochen.

Sich gegen Verdacht auf Amtsmissbrauch schon jetzt wappnen

Der große Polit-Zauberer Netanjahu hätte wohl ganz leicht auch hier einen Weg finden können, entgegnen darauf die dem Premierminister, nun vorsichtig ausgedrückt, nicht sonderlich wohl Gesonnenen.

Er wollte aber nicht. Warum er nicht wollte? Um für den Fall gewappnet zu sein, dass gegen ihn wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch am Ende doch noch Anklage erhoben wird. Besser dann gerade mit großer Mehrheit wiedergewählter Regierungschef als vielleicht nur noch einer im Ruhestand.

Schwer zu sagen, wo die Wahrheit liegt, wahrscheinlich, wie meistens in der Mitte. Nicht schwer vorauszusagen hingegen, dass der Streit um diese beiden Versionen hart und unerbittlich geführt, den Wahlkampf, die öffentliche Debatte hier bis zum Wahltermin Anfang April dominieren wird.

Kaum politische Alternativen

Politische Alternativ-Angebote an Wählerinnen und Wähler? Da und dort vielleicht, aber auf jeden Fall außerhalb des Rampenlichts. Denn dort steht Benjamin Netanjahu – einsam und allein. Und genau das ist eigentlich auch das Problem – dass es in der politischen Landschaft Israels nämlich niemanden mehr gibt, der sich mit Aussicht auf Erfolg als politische Alternative anbieten könnte, und der oder die - dem alten und sehr wahrscheinlich auch neuen Premierminister den Rang abläuft. Ganz gleich wie man zu Benjamin Netanjahu steht – Demokratie lebt von Alternativen.