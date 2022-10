Das Parlamentsgebäude von Nordirland (Liam Mcburney/PA Wire/dpa)

Nachdem in der vergangenen Nacht die Frist zur Bildung einer Einheitsregierung ausgelaufen ist, wird die Regierung in London aller Voraussicht nach noch heute den Termin für die nächste Wahl festsetzen. Die protestantische Partei DUP, die für die Union mit Großbritannien eintritt, hatte zuletzt noch einmal bekräftigt, dass sie keine gemeinsame Regierung mit der katholischen Partei Sinn Fein bilden will. Als Grund für ihre Blockade gibt sie die Sonderregeln für Nordirland an, auf die sich Großbritannien und die EU im Zuge des Brexits geeinigt hatten.

Sinn Fein strebt eine Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Irland an. Die Partei war aus der jüngsten Wahl im Mai 2022 erstmals als stärkste Kraft hervorgegangen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.