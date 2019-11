Ein Gericht im US-Bundesstaat New Jersey hat eine Frau, die am Steuer ihr Handy benutzte, wegen Totschlags mit einem Fahrzeug für schuldig befunden.

Die 50-Jährige hatte nach Angaben des Gerichts im September 2016 einen Auffahrunfall verursacht, während sie eine Textnachricht schrieb. Das Fahrzeug vor ihr, das an einem Fußgängerüberweg abbremste, wurde vorwärts geschoben und erfasste eine Passantin. Das Opfer starb später an seinen Verletzungen.



Die Fahrerin muss nach Angaben des Gerichts nun mit einer Haftstrafe von fünf bis zehn Jahren rechnen. Der Staatsanwalt bezeichnete den Fall als Tragödie in jeder Hinsicht. Man hoffe, dass das Urteil der Jury das Bewusstsein der Öffentlichkeit schärfen werde. Laut "New York Times" war es das erste Mal, dass in dem Bundesstaat das neue Gesetz von 2012 zu einem Schuldspruch einer Jury führte.