Im US-Bundesstaat New Mexico hat ein inzwischen festgenommener Mann offenbar Kinder im Gebrauch von Schusswaffen trainiert.

Das geht aus Akten der Staatsanwaltschaft hervor, aus denen die Nachrichtenagentur AP zitiert. In dem Fall geht es um ein abgelegenes Wüstencamp, in dem elf verwahrloste Kinder im Alter von einem bis 15 Jahren entdeckt worden waren. Sie wurden offenbar in einem eingegrabenen Wohnwagen festgehalten.



Mehrere Personen wurden festgenommen, darunter auch der Verdächtige. Er ließ die Kinder den Angaben zufolge offenbar mit Sturmgewehren üben - möglicherweise für Schießereien an Schulen. Der Staatsanwalt erklärte laut AP, der Mann habe eine Gefahr für die breite Öffentlichkeit dargestellt.



Auf dem Gelände wurde zudem die Leiche eines Kindes entdeckt, die noch identifiziert wird. Es könnte sich dabei um einen Sohn des Verdächtigen handeln, den die Mutter als vermisst gemeldet hatte.