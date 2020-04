New Orleans

Der Jazzmusiker Ellis Marsalis ist tot.

Er starb im Alter von 85 Jahren, wie die Stadt New Orleans bekanntgab. Marsalis galt in seiner Heimatstadt als "Jazz Patriarch". Mehrere Söhne des Pianisten wurden berühmte Musiker, so der Trompeter Wynton und der Saxophonist Branford Marsalis.