"New Start"

Nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Abkommen über militärische Beobachtungsflüge sieht Russland kaum noch Chancen für eine Rettung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags "New Start".

Präsident Putin sagte nach Kremlangaben bei einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates, es gebe bisher keine ernsthaften Verhandlungen mit den USA über die Verlängerung von "New Start". Vize-Außenminister Rjabkow erklärte, die Chancen einer Rettung des Abkommens gingen gegen Null. Nach den Wahlen in den USA im November sei es zu spät, über eine von Russland vorgeschlagene Verlängerung zu verhandeln.



Der New-Start-Vertrag zur Begrenzung strategischer Atomwaffen läuft am 5. Februar kommenden Jahres aus. Er sieht vor, die Nukleararsenale Russlands und der USA auf je 800 Trägersysteme und 1.550 einsatzbereite Atomsprengköpfe zu verringern.



Erst vor kurzem hatten die USA den Vertrag "Open Skies" aufgekündigt. Im vergangenen Jahr waren sie aus dem INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Kurz- und Mittelstreckenwaffen ausgestiegen.