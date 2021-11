In New York sind rund 9.000 städtische Beschäftigte unbezahlt beurlaubt worden, weil sie sich nicht haben impfen lassen.

Dies gab Bürgermeister de Blasio bekannt. In New York gilt seit heute eine Impfpflicht für die Angestellten der Stadt. Nach Angaben des Bürgermeisters wurden die Abläufe in der Millionen-Metropole ungeachtet der tausenden Beurlaubungen nicht beeinträchtigt. Er dankte all jenen Beschäftigten, die sich impfen ließen. Dies ist nach Angaben der Stadt bei neun von zehn Beschäftigten der Fall. Impfverweigerer gibt es vor allem bei Polizei, Feuerwehr und Müllabfuhr. Die größte Polizeigewerkschaft geht juristisch gegen die Impfpflicht vor.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.