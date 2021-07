Die New Yorker Justiz hat die Unternehmensgruppe des früheren US-Präsidenten Trump und deren Finanzchef Weisselberg wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs angeklagt.

Weisselberg wurde mit Handschellen in ein Gericht der Stadt gebracht und plädierte auf nicht schuldig. In der Anklage geht es um nicht versteuerte Zusatzleistungen für Weisselberg, wie etwa die Nutzung von Wohnungen und Autos. In der aus hunderten Einzelunternehmen bestehenden Gruppe sind die Immobiliengeschäfte des ehemaligen Präsidenten gebündelt. Ihr gehören Luxushotels, Golfclubs, Wohn- und Geschäftsgebäude in den Vereinigten Staaten sowie im Ausland.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.