New York

Frankreichs Staatspräsident Macron befürwortet - ähnlich wie Bundeskanzlerin Merkel - direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran.

Macron kam in New York zunächst mit dem iranischen Präsidenten Rohani und danach mit US-Präsident Trump zusammen. Anschließend sagte er, es wäre eine vertane Chance, wenn Rohani die Vereinigten Staaten ohne ein Treffen mit Trump verlasse. Der britische Premierminister Johnson sagte, darin stimme er mit Macron überein. Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte zuvor für direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran geworben. Zugleich machte sie deutlich, das werde sicher nicht so funktionieren, dass alle Sanktionen vorher vom Tisch genommen würden.



Trump hatte 2018 entschieden, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen. Zugleich verschärften die Vereinigten Staaten ihre Sanktionen. Teheran verlangt die Rückkehr zum Abkommen und eine Rücknahme der Sanktionen.