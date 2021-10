New York hat eine weitere spektakuläre Aussichtsplattform.

"Summit" eröffnete im Wolkenkratzer "One Vanderbilt" neben dem Bahnhof Grand Central in Manhattan auf rund 330 Metern Höhe. Die Plattform bietet auf drei Stockwerken einen Panorama-Blick über die Stadt, Kunstinstallationen, Außenterrassen und einen gläsernen Aufzug. Die Ticketpreise starten bei rund 40 Dollar (etwa 35 Euro), für den Besuch muss eine Corona-Impfung nachgewiesen werden.



New York hat bereits mehrere Orte, die einen weiten Blick über die Metropole ermöglichen: Auf dem Empire State Building, auf dem One World Trade Center, auf dem Rockefeller Center und im Stadtviertel Hudson Yards im Westen von Manhattan.