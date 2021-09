Der New Yorker Bürgermeister de Blasio hat angesichts des extremen Unwetters den Notstand ausgerufen.

In der ganzen Stadt gebe es Überschwemmungen, die Bedingungen auf den Straßen seien gefährlich, schrieb de Blasio bei Twitter. Die Menschen sollten in den Häusern Schutz suchen und nicht auf die Straße gehen, um den Rettungskräften die Arbeit zu ermöglichen. Etwa 5.300 Haushalte seien ohne Strom. Tausende Menschen steckten in der U-Bahn fest.



Am Wochenende hatte der Hurrikan "Ida" in den Bundesstaaten Louisana und Mississippi Verwüstungen angerichtet.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.