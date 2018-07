New York

Die preisgekrönte New Yorker Tageszeitung "Daily News" entlässt die Hälfte der Redaktion.

In der Mail an die Mitarbeiter heißt es, man wolle sich stärker auf das Digitale konzentrieren und den Fokus auf Nachrichten aus den Bereichen Kriminalität, Justiz und öffentliche Aufgaben legen.



Die "Daily News" waren im vergangenen Jahr für einen symbolischen Dollar verkauft worden.



Die Zeitung sorgte immer wieder mit kritischen Berichten für Aufsehen, unter anderem zu gesundheitlichen Gefahren in Gebäuden des städtischen Wohnungsbaus. Der Umsatz und die Auflage sind dennoch seit Jahren rückläufig.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.