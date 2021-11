In New York hat der Kandidat der Demokraten, Adams, nach übereinstimmenden Prognosen die Bürgermeisterwahl gewonnen.

Der 61-jährige Stadtteil-Bürgermeister von Brooklyn setzte sich bei der Abstimmung in der größten Stadt der USA gegen seinen republikanischen Kontrahenten Sliwa durch. Der Afroamerikaner Adams tritt damit im Januar die Nachfolge von Amtsinhaber de Blasio an, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren durfte. Innerhalb der Demokratischen Partei von Präsident Biden gilt er als Vertreter eines Kurses zwischen linken und zentristischen Kräften. Adams war früher Polizist und hatte im Wahlkampf unter anderem eine Bekämpfung von Kriminalität zugesagt. Zudem versprach er Maßnahmen gegen überteuertes Wohnen, Investitionen in Schulen sowie 480 Kilometer neue Fahrradspuren.



Mit Blick auf Rassismus-Vorwürfe stellte er zudem eine Balance zwischen seiner Unterstützung für die Polizeibehörden sowie mehr Gerechtigkeit vor allem für Afroamerikaner in Aussicht.

