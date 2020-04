Die für Ende Juni geplante Vorwahl der Demokraten im US-Bundesstaat New York ist wegen der Corona-Krise abgesagt worden.

Man sei besorgt, dass sich die Virus-Infektion weiter ausbreiten könnte, erklärte der Wahlvorstand der Partei nach Angaben von US-Medien. New York ist damit der erste Bundesstaat, der die demokratische Vorwahl ganz absagt. Andere Bundesstaaten haben ihre Vorwahlen lediglich verschoben. Nach dem Rückzug von Senator Sanders ist der frühere Vizepräsident Biden der einzige verbliebene Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten. Unterstützer von Sanders hatten gefordert, trotzdem eine Abstimmung in New York abzuhalten.



Der Bundesstaat New York ist einer der Brennpunkte der Pandemie in den USA. Allein hier starben bislang mehr als 17.000 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit. Insgesamt stieg die Zahl der Toten in den USA auf 55.500, fast eine Million Amerikaner sind nach offiziellen Angaben infiziert. Weltweit meldet die Johns-Hopkins-Universität inzwischen mehr als drei Millionen bestätigte Infektionen.