New York

Der deutsche e-Sportler Fabian "Derox" Real hat gemeinsam mit seinem Teamkollegen Calum "itemm" MacGillivray aus Schotttland Platz acht der ersten Fortnite-WM in New York erreicht.

Der 15-jährige Deutsche und der 16-Jährige Schotte gewannen 375.000 US-Dollar. Den Titel im Duo und drei Millonen Dollar Preisgeld gewannen der Norweger Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen und der Österreicher David "Aqua" W. Heute findet mit dem Einzelfinale der Höhepunkt der Veranstaltung im Arthur Ashe Stadium in Flushing Meadows statt. Drei Deutsche sind dabei: Lion "LYGHT" Krause, Max "Fledermoys" Grunwald und Kevin "LeTsHe" Fedjuschkin. Alle drei haben durch ihre Qualifikation, an der fast 40 Millionen Spieler teilgenommen hatten, bereits 50.000 Dollar sicher. Das Preisgeld beträgt drei Millionen US-Dollar.



Fortnite ist ein sogenanntes "Battle-Royale-Spiel". 100 Spieler sind gleichzeitig auf einer Karte, auf der sie Ausrüstung, Waffen und Rohstoffe sammeln. Der spielbare Bereich wird im Spielverlauf immer kleiner. Wer am Ende überlebt, hat die Runde gewonnen.