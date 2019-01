Deutschland ist bis Ende nächsten Jahres Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

Damit werde die Bundesrepublik zum sechsten Mal in dieser Rolle eine wichtige Verantwortung für Frieden und Sicherheit in der Welt spielen, erklärte die Ständige Vertretung Deutschlands bei der UNO in New York. Die erste offizielle Sitzung des Gremiums im neuen Jahr findet morgen statt.



Der Sicherheitsrat mit seinen fünf ständigen und zehn nichtständigen Mitgliedern kann völkerrechtlich verbindliche Entscheidungen treffen. Neben der Bundesrepublik sind Belgien, die Dominikanische Republik, Indonesien und Südafrika neue nichtständige Mitglieder.



Bundesaußenminister Maas betonte, Deutschland werde sich verstärkt für multilaterale Lösungen von Sicherheitsproblemen einsetzen. Man werde das Mandat so europäisch wie möglich gestalten.



Der Friedens- und Konfliktforscher Brzoska sieht für die Bundesrepublik vor allem die Chance, sich nun stärker für die internationale Krisenprävention einzusetzen.