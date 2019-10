New York

Die Stadt New York hat angekündigt, diskriminierende Äußerungen über Zuwanderer künftig unter Strafe zu stellen.

Die Metropole veröffentlichte auf Twitter einen Bericht, in dem es heißt, Hassrede habe keinen Platz in der Stadt. Demnach wird beispielsweise die Verwendung des Begriffs "illegaler Ausländer" mit umgerechnet bis zu 230.000 Euro bestraft, wenn diese Äußerung erniedrigend, belästigend oder demütigend gemeint ist. Ebenfalls sanktioniert wird, wer einen Menschen aufgrund seiner Herkunft auffordert, in sein Heimatland zurückzukehren. Die Beschlüsse wurden von der sogenannten Kommission für Menschenrechte festgelegt.