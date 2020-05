Im US-Bundesstaat New York sind drei Kinder möglicherweise durch Komplikationen wegen des Coronavirus gestorben.

Bei ihnen hätten sich die Blutgefäße entzündet und Herzprobleme seien aufgetreten, sagte der New Yorker Gouverneur Cuomo. Alle drei seien positiv auf das Coronavirus oder Antikörper getestet worden, hätten bei ihrer Aufnahme im Krankenhaus aber nicht die normalen Covid-19-Symptome aufgewiesen.



In dem gesamten US-Staat sind bei mindestens 73 Kindern Symptome aufgetreten, die an das selten vorkommende Kawasaki-Syndrom und das Toxische Schocksyndrom erinnern. Auch anderswo in den USA und in Europa wurden solche Krankheitsfälle unter Kindern bereits beobachtet. Dass das Coronavirus die Symptome verursacht, ist nicht belegt.