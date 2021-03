Nach Belästigungsvorwürfen einer weiteren Frau wächst der Druck auf den New Yorker Gouverneur Cuomo.

Nachdem bereits zwei frühere Mitarbeiterinnen seiner Regierung Vorwürfe gegen den Demokraten erhoben hatten, äußerte sich nun eine dritte Frau. In der "New York Times" erklärte sie, Cuomo habe sie nach einem Hochzeitsempfang angefasst und gefragt, ob er sie küssen dürfe. Zudem habe er sie nach ihrem Sexleben befragt. Der Stadtrat von New York City, Reynoso, forderte den Rücktritt des Gouverneurs. Das Muster der sexuellen Belästigung und des raubtierhaften Verhaltens sei inakzeptabel. Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat bereits die Ermittlungen gegen Cuomo aufgenommen. Cuomo bestreitet die Vorwürfe. Er war im vergangenen Jahr vor allem wegen seines vielgelobten Umgangs mit der Coronakrise und als Gegenspieler von Ex-Präsident Trump international bekannt geworden.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.