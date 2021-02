New York

Der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat Bloomberg ist erneut zum UNO-Sondergesandten für Städte und Klimawandel ernannt worden.

Er werde Generalsekretär Guterres künftig in entsprechenden Fragen beraten, teilte ein Sprecher der Vereinten Nationen mit. Der 78-jährige Geschäftsmann und ehemalige Bürgermeister von New York wurde bereits im Jahr 2014 in dieses Amt gewählt.

