Nach dem Messerangriff auf orthodoxe Juden in New York spricht der Gouverneur des Bundesstaats, Cuomo, von einem Akt des Terrors. Der Politiker der Demokratischen Partei sagte, die Tat sei von Intoleranz getrieben gewesen und ein Beweis für den "Krebs im Körper der Politik".

Er beauftragte die Sonderkommission für Hasskriminalität des Staats New York mit der Untersuchung dieses Falls. Die Justizministerin des Bundesstaats, James, zeigte sich "zutiefst verstört" ob des Vorfalls in Monsey und sicherte der jüdischen Gemeinschaft ihre Solidarität zu. "Es gibt keine Toleranz für Hass jeglicher Art und wir werden die furchtbare Lage weiter beobachten. Ich stehe der jüdischen Gemeinde heute und jeden Tag bei." James ist ebenfalls Mitglied der Demokraten.



Das Internationale Auschwitz Komitee betonte in einer Stellungnahme auf seiner Internetseite: "Offensichtlich hat die Welt nicht die Kraft oder den Willen, dem aus verschiedenen Quellen immer intensiver aufflammenden Hass des Antisemitismus entgegenzutreten und ihn zu verhindern." Dieser Fall, aber auch antisemitische Morde in Paris und Morddrohungen an jüdische Künstler zeigten, "wie in der Welt mittlerweile alltägliches jüdisches Leben erneut mit Hass und Gewalt überzogen wird."

Netanjahu und Yad Vashem zeigen sich besorgt

Der israelische Regierungschef Netanjahu teilte mit, das Israel "die jüngsten antisemitischen Vorfälle und den grausamen Angriff während des Chanukka-Festes im Haus eines Rabbiners in Monsey in New York aufs Schärfste" verurteile. Das Land werde mit den örtlichen Behörden zusammenarbeiten, um den Angriffen auf Juden ein Ende zu setzen.



Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem forderte die US-Behörden dazu auf, "rasch zu handeln und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die für diesen jüngsten Akt des Hasses, Fanatismus und Antisemitismus verantwortlich sind".



Der Angriff erfolgte während einer Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka im Haus eines Rabbis nördlich von New York City. Der Mann ist nach Behördenangaben festgenommen worden. Die Polizei wirft ihm versuchten Mord in fünf Fällen sowie Diebstahl vor. Fünf Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, eine von ihnen noch in Lebensgefahr.

Mehrere antisemitische Angriffe in New York

Nach einer Reihe von Angriffen auf Juden waren in New York City kürzlich die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Der CNN-Journalist Jake Tapper schrieb auf Twitter, dies sei mindestens die neunte antisemitische Attacke in New York in dieser Woche.



In New York lebt mit mehreren Hunderttausend Menschen eine der größten jüdischen Gemeinschaften der Welt. Ein Großteil der sogenannten Hassverbrechen in der Stadt ist dem TV-Sender CNN zufolge antisemitisch motiviert. Bei einer Attacke auf einen jüdischen Laden vor wenigen Wochen nahe New York waren neben den beiden Angreifern drei Zivilisten und ein Polizist getötet worden. Auch in dem Ort Monsey, in dem der aktuelle Angriff stattfand, war bereits im November ein orthodoxer Jude mit einem Messer angegriffen worden.



Mit dem mehrtägigen Lichterfest Chanukka gedenken Juden jedes Jahr der Neuweihe des Tempels in Jerusalem im Jahre 165 vor der christlichen Zeitrechnung.