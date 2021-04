US-Ermittler haben die New Yorker Wohnung und ein Büro des Anwalts von Ex-Präsident Trump, Giuliani, durchsucht.

Es seien Computer und Handys beschlagnahmt worden, hieß es aus Ermittlerkreisen. Nach Berichten der "New York Times" sowie der Fernsehsender CNN und NBC geht es dabei um mutmaßliche Verstrickungen in der Ukraine-Affäre. Demnach konzentrierten sich die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft gegen Giuliani auch darauf, ob dieser unlauteren Einfluss auf die Trump-Regierung im Auftrag ukrainischer Geschäftsleute ausgeübt habe. Ein Anwalt Giulianis bezeichnete den Vorgang als politisch motiviert.



Die Ukraine-Affäre hatte 2019 zum ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump geführt. Dessen Wahlkampfteam hatte vor der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr versucht, den demokratischen Konkurrenten Biden mit angeblichen zweifelhaften Geschäften seines Sohnes Hunter in der Ukraine in Verbindung zu bringen. Trumps Anwalt Giuliani spielte dabei eine Schlüsselrolle und drängte ukrainische Behörden vergeblich zu Ermittlungen gegen die Bidens.

