US-Ermittler haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge die New Yorker Wohnung des Trump-Anwalts Rudy Giuliani wegen seiner mutmaßlichen Verstrickungen in der Ukraine-Affäre durchsucht.

Die New York Times sowie die TV-Sender CNN und NBC berichteten unter Berufung auf anonyme Quellen von dem Vorgehen der Behörden gegen den 76-Jährigen. Unter anderem seien elektronische Gegenstände beschlagnahmt worden.



Wie die New York Times schreibt, hänge die Durchsuchung mit Giulainis mutmaßlicher Verwicklung in die Ukraine-Affäre zusammen, die zum ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsident Trump wegen Machtmissbrauchs geführt hatte. Das Lager des im November abgewählten Trump hatte versucht, den Präsidentschaftskonkurrenten Biden mit angeblichen zweifelhaften Geschäften seines Sohnes Hunter in der Ukraine in Verbindung zu bringen. Trumps Anwalt Giuliani spielte dabei eine Schlüsselrolle und drängte ukrainische Behörden vergeblich zu Ermittlungen gegen die Bidens.



Laut der New York Times konzentrierten sich die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft gegen Giuliani auch darauf, ob dieser unlauteren Einfluss auf die Trump-Regierung im Auftrag ukrainischer Geschäftsleute ausgeübt habe.



Die Durchsuchung von Grundstücken durch Ermittlungsbehörden bedeutet noch nicht, dass von einer Schuld Giulianis ausgegangen werden kann. Allerdings ist die von einem Richter genehmigte Ermächtigung gegen einen Anwalt, noch dazu dem des Ex-Präsidenten, selten.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.