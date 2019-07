Während einer Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius ist es in New York erneut zu einem großflächigen Stromausfall gekommen.

Nach Behördenangaben waren rund 50.000 Haushalte im Stadtteil Brooklyn und in Westchester County im Norden der Stadt betroffen. Die Stromversorgung von rund 30.000 dieser Haushalte sei gezielt abgeschaltet worden, um einen noch größeren Ausfall zu verhindern, teilte Bürgermeister de Blasio auf Twitter mit. Der Stromversorger Con Edison ging davon aus, dass alle Wohnungen in einigen Stunden wieder mit Strom versorgt sein würden. Über die Ursache war zunächst nichts bekannt. - Bereits am Wochenende zuvor war in einem Teil der Millionenmetropole stundenlang der Strom ausgefallen.