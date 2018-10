In New York hat es zum ersten Mal seit 25 Jahren ein ganzes Wochenende lang keine Schießerei gegeben.

Das gab der Polizeichef bekannt und meinte damit das zurückliegende Wochenende. Darauf könnten die Polizei und auch die New Yorker stolz sein.



Trotz der positiven Meldung: Ein Trend scheint das nicht zu sein. Erst vor rund zwei Wochen hatten die Behörden über ein - Zitat - "furchtbares" Wochenende berichtet. Es war zu mehreren Schießereien in den Stadtteilen Brooklyn und der Bronx gekommen.



New York ist mit 8,5 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt der USA. Die Zahl der Gewaltverbrechen war jahrzehntelang hoch. Seit 1990 konnte die Zahl der Morde dann deutlich gesenkt werden - um fast 90 Prozent. Im letzten Jahr gab es sogar den niedrigsten Stand seit etwa 70 Jahren. Inzwischen steigt die Zahl der Morde in New York aber wieder.