In New York beginnt heute die Generaldebatte der Vereinten Nationen.

Als zentrale Themen des Treffens wurden der Kampf gegen die Corona-Pandemie, Strategien gegen den Klimawandel und die Entwicklung in Afghanistan genannt. Zum Auftakt werden UN-Generalsekretär Guterres, US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi sprechen. Zu der einwöchigen Konferenz werden viele Staats- und Regierungschefs wieder persönlich in New York erwartet. Im vergangenen Jahr hatten viele Teilnehmer ihre Beiträge per Video eingereicht. Für Deutschland reist Bundespräsident Steinmeier nach New York; er wird am Freitag sprechen. Bundeskanzlerin Merkel nimmt per Videoschalte an der UN-Generaldebatte teil.

