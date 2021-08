In New York musste das seit langem geplante Großkonzert mit zahlreichen Weltstars wegen eines heranziehenden Gewitters abgebrochen werden.

Bei der Veranstaltung im Central Park mit 60.000 angekündigten Besuchern wollte die Stadt den Kampfgeist ihrer Bürger in der Corona-Pandemie und das Ende vieler Einschränkungen feiern. Künstler wie Carlos Santana, Andrea Bocelli und LL Cool J konnten noch auftreten, andere wie Patti Smith und Bruce Springsteen nicht mehr.



Wegen des Hurrikans "Henri" gilt in einigen Teilen des US-Bundesstaats New York inzwischen der Notstand. Dazu zählen die Stadt New York, Long Island und einige weitere Gebiete. Für die Stadt New York wird unter anderem mit starkem Regen und Stromausfällen gerechnet. Der Tropensturm bedroht mehrere Bundesstaaten im Nordosten der USA.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.