Nach den weltweiten Klimaprotesten mit Millionen Teilnehmern beginnt in New York heute der Jugendklimagipfel.

Etwa 700 Delegierte, unter ihnen die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, wollen Vorschläge für den Kampf gegen den Klimawandel erarbeiten. Die Maßnahmen sollen dann den Staats- und Regierungschefs unterbreitet werden, die sich am Montag am Sitz der Vereinten Nationen treffen.



UNO-Generalsekretär Guterres begrüßte das Engagement der jungen Menschen, das unverzichtbar sei, damit seine Generation die richtigen Weichen stelle. In den Demonstrationen sieht er einen "Weckruf". Guterres ergänzte, er setze große Hoffnung in die weltweite Bewegung der Aktivisten.



Auch in New York demonstrierten mehrere zehntausend Menschen. Bei der "Fridays for Future"-Demonstration dort hatte Thunberg die weltweiten Proteste als größten Klimastreik der Geschichte bezeichnet.