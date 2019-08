Ihre Heldinnen waren oft schwarze Frauen. Toni Morrison, Literaturnobelpreisträgerin aus den USA, schrieb unter anderem den Roman "Menschenkind". Jetzt ist sie mit 88 Jahren gestorben.

Das teilte ihr Verlag mit. Nach Angaben ihrer Familie starb Morrison nach kurzer Krankheit in New York.



1993 hatte sie als erste schwarze Frau den Nobelpreis für Literatur erhalten. In der Laudatio stellte die Jury damals ihre "visionäre Kraft" heraus. Für den Roman "Menschenkind" wurde Morrison 1988 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Hauptfigur von "Menschenkind" ist eine ehemalige Sklavin, die ihren Mann und ihr Kind verloren hat.



Viele Werke Morrisons befassen sich mit dem Rassismus in den USA. Dazu zählt auch ihr erster Roman "sehr blaue Augen". Weitere bekannte Bücher von ihr sind "Solomons Lied" und "Gott hilf dem Kind".



Morrison stammte aus dem US-Bundesstaat Ohio. Vor ihrer schriftstellerischen Karriere arbeitete sie viele Jahre als Lektorin eines großen Verlags. An der Universität Princeton lehrte sie kreatives Schreiben.



Die Nobelstiftung in Stockholm würdigte die Verstorbene als "eine der stärksten und einflussreichsten literarischen Kräfte unserer Zeit".



Der frühere US-Präsident Obama nannte Morrison einen "nationalen Schatz" und eine faszinierende Geschichtenerzählerin. Ihre Texte seien eine "wunderschöne und bedeutende Herausforderung an unser Gewissen und unsere moralische Vorstellungskraft" gewesen.



