Bundesaußenminister Maas hat Syrien und Russland Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Damaskus und Moskau hätten als Konfliktparteien in Syrien die Pflicht, die Zivilbevölkerung zu schützen, sagte Maas im UNO-Sicherheitsrat. Stattdessen bombardierten sie zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser und Schulen.



Russland verteidigt die Offensive in Idlib damit, dass dort gegen Terrorgruppen vorgegangen werde. Dazu sagte Maas, Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus sprächen niemanden von der Einhaltung des humanitären Völkerrechts frei.



Angesichts der Blockade des Sicherheitsrat in der Syrien-Frage sagte Maas weiter, drei Millionen Zivivilsten in Idlib fürchteten um ihr Leben. 80 Prozent von ihnen seien Frauen und Kinder. Sie seien viel zu lange im Stich gelassen worden.