Deutschland und Frankreich haben eine Initiative für mehr multilaterale Zusammenarbeit gestartet.

Am Rande der UNO-Vollversammlung in New York nahmen mehr als 50 Staaten an einem Treffen teil. Bundesaußenminister Maas sagte, man sei fest davon überzeugt, dass globale Probleme nicht von einem Land allein gelöst werden könnten.



Deutschland und Frankreich hatten bereits im vergangenen Jahr verabredet, eine "Allianz für Multilateralismus" zu schaffen. Angestrebt wird ein überregionales Netzwerk, das sich bei Themen wie Klima, Pressefreiheit und humanitäre Zusammenarbeit für den Erhalt und die Weiterentwicklung einer multilateralen Ordnung einsetzt.



Gründe der Initiative sind der von US-Präsident Trump propagierte Nationalismus sowie die sich verstärkenden Spannungen zwischen den USA und China.