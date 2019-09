Bundeskanzlerin Merkel hat mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei gesprochen.

Bei dem Gespräch am Rande des UNO-Klimagipfels in New York sei es zudem um die Entwicklungen in Syrien und die wirtschaftlichen Beziehungen gegangen, sagte ein Regierungssprecher. Details nannte er nicht.



Derzeit kommen viele Flüchtlinge aus der Türkei nach Griechenland und damit in die Europäische Union. Der staatliche Rundfunksender ERT berichtete, das derzeit so viele Migranten wie noch nie seit Inkraftreten des Flüchtlingsabkommens auf den griechischen Inseln lebten. Das Abkommen der EU sieht unter anderem vor, dass alle Migranten, die illegal auf die griechischen Inseln übersetzen, in die Türkei zurückgeschickt werden können.