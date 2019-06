In New York werden heute mehrere Millionen Menschen zu einem sogenannten "Pride March" erwartet.

Fünfzig Jahre nach den Krawallen in der New Yorker Christopher Street wollen sie für Gleichberechtigung aller Liebes- und Lebensformen demonstrieren. Die Hauptveranstaltung ist im Zentrum von Manhattan geplant. Der "Pride March" markiert den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum sogenannten Stonewall-Jubiläum in New York. Ende Juni 1969 wehrten sich in der Christopher Street in der US-Metropole Besucher der Schwulenbar "Stonewall Inn" gegen willkürliche Kontrollen und Schikanen. Darauf folgten tagelange Krawalle, die als wichtiger Meilenstein der LGBTQ-Bewegung gelten.