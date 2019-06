New York

In New York beginnt am Abend der sogenannte "Pride March", zu dem mehrere Millionen Menschen erwartet werden.

Fünfzig Jahre nach den Zusammenstößen in der Christopher Street wollen sie für Gleichberechtigung aller Liebes- und Lebensformen demonstrieren. Die Hauptveranstaltung findet im Zentrum von Manhattan statt.



Im Juni 1969 hatten sich in New York Besucher der Schwulenbar "Stonewall Inn" gegen willkürliche Kontrollen und Schikanen gewehrt. Das Datum gilt als Meilenstein der LGBTQ-Bewegung.