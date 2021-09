Ausläufer des Hurrikan Ida haben in New York zu sintflutartigem Regen geführt.

Wie der Nationale Wetterdienst mitteilte, fiel in einer Stunde so viel Regen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Mindestens vier Menschen kamen in der Stadt ums Leben, zwei weitere in New Jersey. In New York standen Straßenzüge und U-Bahnen unter Wasser. Mehrere tausend Haushalte sind ohne Strom. Auch der Flughafen von Newark stellte den Betrieb ein. Bürgermeister de Blasio rief den Notstand aus.



Am Wochenende hatte der Hurrikan "Ida" in den Bundesstaaten Louisana und Mississippi verheerende Verwüstungen angerichtet.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.