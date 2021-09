Die Ausläufer des Hurrikan "Ida" haben in New York mindestens sieben Todesopfer gefordert.

Bürgermeister de Blasio sprach von einem "historischen Unwetter", erstmals in der Geschichte der Stadt sei ein "Überschwemmungs-Notstand" ausgerufen worden. Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes fiel in einer Stunde so viel Regen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. In New York standen Straßenzüge und U-Bahnen unter Wasser. Mehrere tausend Haushalte sind ohne Strom. Auch der Flughafen von Newark stellte den Betrieb ein.



Am Wochenende hatte der Hurrikan in den Bundesstaaten Louisana und Mississippi verheerende Verwüstungen angerichtet.

