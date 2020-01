New York

In New York hat der Prozess gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein begonnen.

Der Angeklagte erschien vor Gericht. Zunächst geht es um organisatorische Fragen wie die Auswahl der Geschworenen. Der Prozess dürfte mindestens sechs Wochen dauern.



Zahlreiche Frauen werfen Weinstein sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor. In New York geht es nun aber nur um zwei Fälle. Eine frühere Produktionsassistentin beschuldigt ihn, ihr 2006 Oralsex aufgezwungen zu haben. Eine weitere Frau wirft ihm vor, sie 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben.



Weinstein droht bei einer Verurteilung lebenslange Haft. Er hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.



Das Bekanntwerden der Vorwürfe hatte im Oktober 2017 zur Entstehung der MeToo-Bewegung geführt.