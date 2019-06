New York

Das Museum of Modern Art in New York kann ab dem 15. Juni vier Monate lang nicht besucht werden.

In einer Mitteilung heißt es, das Haus solle am 21. Oktober wiedereröffnet werden, dann werde sich ein "ganz neues MoMA" präsentieren. Anders gesagt: Das Museum soll größer und noch interdisziplinärer werden, etwa mit Performances und Live-Programmen.



Demnach soll es neue Galerien und Räume für Veranstaltungen geben. Zudem soll die Sammlung auf "neue und beispiellose" Weise gezeigt werden.



Das MoMA wurde vor 90 Jahren eröffnet. Es besitzt eine der bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst weltweit. Jedes Jahr kommen rund 2,8 Millionen Besucherinnen und Besucher.