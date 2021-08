New York

Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Cuomo, hat nach Belästigungsvorwürfen seinen Rücktritt angekündigt.

Dieser werde in 14 Tagen in Kraft treten, teilte der demokratische Politiker mit. Das Amt soll dann von Vize-Gouverneurin Hochul übernommen werden, die damit als erste Frau den Staat mit mehr als 19 Millionen Einwohnern regieren würde. Eine monatelange Untersuchung war zu dem Ergebnis gekommen, dass Cuomo elf Frauen sexuell belästigt hat. Auch Präsident Biden hatte zuletzt seinen Parteikollegen zum Rücktritt aufgefordert.



Der 63-jährige Cuomo hatte sich insbesondere während der Coronavirus-Pandemie in den USA einen Namen gemacht. Wiederholt war über eine Präsidentschaftskandidatur für die demokratische Partei spekuliert worden.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.