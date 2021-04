Nach einem versuchten Terroranschlag nahe dem New Yorker Times Square im Dezember 2017 ist der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Das gab ein Gericht in Manhattan bekannt. Bereits im November 2018 hatte eine Jury den Mann des illegalen Waffenbesitzes, des Terrorverdachts und der terroristischen Bedrohung für schuldig befunden. Sie sah es als erwiesen an, dass er versucht hatte, sich in einem U-Bahn-Tunnel mit einer selbstgebauten Rohrbombe in die Luft zu sprengen. Er sei von der Terrormiliz IS inspiriert worden, habe aber allein gehandelt.

