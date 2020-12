New York

In New York hat die Polizei bei einem Feuergefecht einen Angreifer getötet.

Nach ihren Angaben hatte der Täter nach dem Ende eines Weihnachtskonzerts in der Kathedrale Saint John the Divine vor deren Eingang um sich geschossen, als die Besucher hinausströmten. Polizisten erschossen ihn. Anwesende wurden nicht verletzt. Bei dem Mann fand die Polizei in einer Tasche einen gefüllten Benzinkanister und mehrere Messer. Über den Angreifer ist noch nichts bekannt.

