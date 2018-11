In New York beginnt heute der Strafprozess gegen den ehemaligen mexikanischen Drogenboss Joaquin Guzmán, genannt "El Chapo".

Zum Auftakt werden die zwölf Geschworenen ausgewählt. Ihre Namen werden zur Wahrung ihrer Sicherheit geheim gehalten, ebenso jene der Zeugen der Anklage.



Der frühere Chef des sogenannten Sinaloa-Kartells war 2016 in Mexiko gefasst und ein Jahr später an die USA ausgeliefert worden. Er befindet sich seitdem in einem Hochsicherheitsgefängnis im Stadtteil Manhattan in Haft. Nach Überzeugung der amerikanischen Staatsanwaltschaft verdiente Guzmán durch Drogenschmuggel und andere illegale Geschäfte Milliarden. Rivalen wurden demnach gefoltert und ermordet.