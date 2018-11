In New York ist ein Mann verurteilt worden, der vor rund einem Jahr einen selbst gebauten Sprengsatz zur Explosion gebracht hatte.

Eine Jury befand ihn unter anderem des Terrorismus für schuldig. Sie sah es als erwiesen an, dass er eine Rohrbombe an einem Verkehrsknotenpunkt in der New Yorker U-Bahn zündete. Die Explosion am 11. Dezember 2017 verlief vergleichsweise glimpflich - drei Menschen sowie der mutmaßliche Täter wurden verletzt, Todesopfer gab es nicht.



Das Strafmaß muss noch festgelegt werden. Dem Verurteilten droht eine lebenslange Haftstrafe.