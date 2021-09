New York

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York hat das Mandat der UNO-Mission in Afghanistan verlängert.

Das Gremium nahm die Resolution, die von Estland und Norwegen eingebracht wurde, einstimmig an. Damit verlängert sich der Auftrag der Afghanistan-Mission um sechs Monate bis zum 17. März 2022. Zu den Aufgaben des Einsatzes gehört unter anderem die Überwachung der Menschenrechtslage in dem Land.

