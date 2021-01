Die Stadt New York will die Geschäftsbeziehungen zum abgewählten US-Präsidenten Trump beenden.

Bürgermeister de Blasio sagte dem TV-Sender MSNBC, die Verträge machten sehr deutlich, dass man das Recht habe, sie zu kündigen, wenn ein Unternehmen in kriminelle Aktivitäten verwickelt sei. Die Aufstachelung zur Erstürmung des Kapitols in Washington stelle eindeutig eine kriminelle Aktivität dar. Die Stadt hatte eine Überprüfung der Verträge angekündigt, nachdem Trump-Anhänger am 6. Januar in das Kapitol eingedrungen waren.



Trumps Firmen-Imperium besteht aus einem Geflecht von Hunderten Geschäften. Unter anderem gibt es Verträge mit der Stadt New York zum Betrieb eines Karussells, zweier Eislaufbahnen und eines Golfplatzes. Nach Angaben De Blasios bringt dies Trumps Unternehmen jährlich 17 Millionen Dollar - umgerechnet etwa 14 Millionen Euro.