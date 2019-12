Nach einer Reihe von Angriffen auf Juden in New York hat die US-Metropole ihre Sicherheitsvorkehrungen in mehreren Stadtbezirken verschärft.

Das teilte Bürgermeister de Blasio per Twitter mit. Hass habe keinen Platz in New York. Zuletzt waren während des diesjährigen Chanukkah-Festes Übergriffe gemeldet worden. In New York lebt mit mehreren Hunderttausend Menschen eine der größten jüdischen Gemeinschaften der Welt.