New York

Rund zwei Wochen nach dem Schuldspruch gegen den früheren Hollywood-Produzenten Weinstein wegen Sexuelverbrechen soll heute das Strafmaß verkündet werden.

Dem 67-Jährigen drohen bis zu 29 Jahre Haft. Eine Jury hatte Weinstein Ende Februar wegen Vergewaltigung und Nötigung für schuldig befunden. Er befindet sich derzeit in einem New Yorker Gefängnis. Die Verteidigung hat bereits angekündigt, in Revision zu gehen.