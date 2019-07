Ein Stromausfall hat in Teilen New Yorks stundenlang zu Beeinträchtigungen geführt.

In Midtown Manhattan und der Upper West Side gab es kein Licht mehr. Aufzüge blieben stecken, Kinos wurden geräumt und der Times Square lag im Dunkeln. Auch an einigen U-Bahn-Stationen wurde der Betrieb eingestellt. Nach Angaben der Behörden waren insgesamt etwa 73.000 Haushalte und Geschäfte betroffen. Gegen Mitternacht wurde die Störung behoben. Ursache war möglicherweise ein Transformatorbrand. Laut Bürgermeister de Blasio gibt es keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung.



Der Stromausfall passierte auf den Tag genau 42 Jahre nach dem schweren Blackout in New York von 1977. Damals kam es zu Unruhen und Plünderungen in der Stadt.